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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العمل”: جولات تفتيشية ميدانية على جميع المنشآت خلال إجازة عيد الفطر

“العمل”: جولات تفتيشية ميدانية على جميع المنشآت خلال إجازة عيد الفطر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن استمرار الجولات التفتيشية الميدانية على جميع المنشآت في محافظات ومدن المملكة خلال إجازة شهري رمضان وشوال “عيد الفطر”.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الحملات تستهدف تعقب وضبط مخالفات سوق العمل (مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والعمل تحت أشعة الشمس، وقرارات التوطين، والتأنيث، وغيرها)، مؤكدا على ضرورة التزام جميع المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.

وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام الإجازة، وتهدف إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، مشيرًا إلى أن العمل على تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات التفتيشية يتأتى من خلال التزام جميع المنشآت بمسؤولياتها النظامية، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “معًا للرصد”.

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