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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7046.53 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7046.53 نقطة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرنفعًا 165.14 نقطة ليقفل عند مستوى 7046.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 147 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 65 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, وتبوك الزراعية, والصحراء, وبوبا العربية, وساب الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات وفا للتأمين, وسلامة, وتهامة, والحكير, والمواساة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.73% و 1.36% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان, وسابك، والجزيرة، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3948.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 ألف سهم تقاسمتها 296 صفقة.

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