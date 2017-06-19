تعرف على شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية في القوات الجوية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يعتبر الالتحاق بالمعاهد المتخصصة التي تتبع القوات الجوية السعودية هدفًا للعديد من طلاب الثانوية العامة والكليات التقنية وكذلك الحال بالنسبة لكل من القوات البرية والبحرية الملكية السعودية نظرًا للدور المهم الذي تقوم به هذه القوات في الدفاع عن أمن المملكة.

وقد حدد معهد الدراسات الفنية في القوات الجوية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالمعهد وهي:

أن يكون المتقدم إلى القوات الجوية سعودي الأصل والمنشأ ( ويستثنى من شروط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب).

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب .

ألا يقل عمر المتقدم عن (١٧) سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي ولا يزيد على (٢٤) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .

أن يكون غير متزوج .

اجتياز المقابلة الشخصية .

ألا يقل درجة مادة اللغة الإنجليزية للمتقدم عن (٦٥%) درجة .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (١٦٠سم) .

ألا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير (جيد) .

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعد من لجنة التسجيل في المعهد.

وكانت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية في القوات الجوية الملكية السعودية قد أعلنت في وقت سابق استمرار التقديم بمعهد الدراسات الفنية في القوات الجوية لحملة الثانوية العامة وفق الشروط السابقة.

جدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي كليات التقنية وكليتي الجبيل وينبع الصناعية في تخصص “الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات”، للدراسة في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران .

وقالت القوات الجوية إنه يمكن التسجيل وتعبئة طلب الالتحاق عبر موقع القوات الجوية على الرابط التالي من هنا ، اعتبارًا من الأول من رمضان الحالي.

وأضافت القوات الجوية أن المزايا المقدمة تشتمل على دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية والتدريب على أحد التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية مع فرصة الابتعاث إلى خارج المملكة لإكمال الدراسة والتعيين على رتبة وكيل رقيب فني عند اكتمال المتطلبات التدريبية وتوفير السكن عند التخرج كما يتم توفير الرعاية الصحية المجانية للمتخرج وعائلته.