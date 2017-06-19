وزير الدولة لـ”بلومبيرج”: الإصلاح بالمملكة تدريجي ولا يمكن فعل كل شيء مرة واحدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد الشيخ ، على أن قرار المملكة بنقل هيئة الادعاء العام، تحت إشراف خادم الحرمين بدلا من وزارة الداخلية، جزء من خطة أكبر لإصلاح مؤسسات الدولة.

كان خادم الحرمين، قرر في 17 يونيو الجاري تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، كما نقل مسؤوليتها من إشراف وزارة الداخلية إلى إشراف الملك.

وأشار الوزير محمد الشيخ، في حوار عبر الهاتف مع “بلومبيرج” إلى أن القرار جزء من برنامج الإصلاح الذي بدأته المملكة قبل عامين، مضيفا أن ما يجري هو إصلاح بيروقراطي ومؤسسي، ولفت الوزير أن إجراءات الإصلاح تجري بشكل تدريجي ولا يمكن للمملكة أن تفعل كل شيء مرة واحدة.