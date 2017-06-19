تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعرف عليها.. نصائح هامة لمرضى «هشاشة العظام»

تعرف عليها.. نصائح هامة لمرضى «هشاشة العظام»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

مرض هشاشة العظام يحدث نَتِيجَة لانخفاض كثافة العظام؛ وَهُوَ يهاجم كبار السن بصفة خَاصَّة وكذلك الأشْخَاص الذين يخضعون للعلاج بأدوية معينة كالكورتيزون مثلاً.

وأَوْصَى اتحاد روابط الصيادلة الألمان مرضى هشاشة العظام بتعاطي الأدوية على النحو الذي وصفه الطبيب بشكل دقيق؛ وذلك كي تتحقق فعالية الدواء، كما يتعين على مرضى هشاشة العظام تعاطي أدوية تحتوي على “البيسفوسفونات” والتي تعمل على زيادة كثافة العظام، غير أن مشكلة هذه الأدوية تتمثل في أن الجسم لا يمتصها إلا بصعوبة.

وعادة ما يبتلع المرضى الأدوية قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل بواسطة ربع لتر من الماء على معدة خاوية، حيث تعيق بعض الأطعمة والمشروبات وصول المادة الفعالة إلى مجرى الدم، كالأطعمة المحتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم، ومنتجات الحليب، وعصائر الفواكه.

ويمكن مواجهة هشاشة العظام في مراحلها الأولى من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، وكذلك المواظبة على ممارسة الأَنْشِطَة الحركية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

علماء يبتكرون رذاذًا خاصًا لاستئصال أورام الدماغ

علماء يبتكرون رذاذًا خاصًا لاستئصال أورام الدماغ

الأمعاء بمثابة المخ الثاني في الجسم

الأمعاء بمثابة المخ الثاني في الجسم

أطباء: “الصيام” ينظف البشرة ويُطهّر الأنسجة من السموم

أطباء: “الصيام” ينظف البشرة ويُطهّر الأنسجة من السموم

دراسة حديثة تكشف خطورة «الأسبرين» على كبار السن

دراسة حديثة تكشف خطورة «الأسبرين» على كبار السن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*