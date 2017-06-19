تعرف عليها.. نصائح هامة لمرضى «هشاشة العظام»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

مرض هشاشة العظام يحدث نَتِيجَة لانخفاض كثافة العظام؛ وَهُوَ يهاجم كبار السن بصفة خَاصَّة وكذلك الأشْخَاص الذين يخضعون للعلاج بأدوية معينة كالكورتيزون مثلاً.

وأَوْصَى اتحاد روابط الصيادلة الألمان مرضى هشاشة العظام بتعاطي الأدوية على النحو الذي وصفه الطبيب بشكل دقيق؛ وذلك كي تتحقق فعالية الدواء، كما يتعين على مرضى هشاشة العظام تعاطي أدوية تحتوي على “البيسفوسفونات” والتي تعمل على زيادة كثافة العظام، غير أن مشكلة هذه الأدوية تتمثل في أن الجسم لا يمتصها إلا بصعوبة.

وعادة ما يبتلع المرضى الأدوية قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل بواسطة ربع لتر من الماء على معدة خاوية، حيث تعيق بعض الأطعمة والمشروبات وصول المادة الفعالة إلى مجرى الدم، كالأطعمة المحتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم، ومنتجات الحليب، وعصائر الفواكه.

ويمكن مواجهة هشاشة العظام في مراحلها الأولى من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، وكذلك المواظبة على ممارسة الأَنْشِطَة الحركية.