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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إيداع 481 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 41 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان

إيداع 481 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 41 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الإثنين)، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة كدفعة ثانية خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 480.919.980 ريالا، مضيفًا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع مبلغ الدعم المالي لهم لبرنامج المساعدات المقطوعة تجاوز 41 ألف مستفيد ومستفيدة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد وكيل الوزارة، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الدكتور الشافي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

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