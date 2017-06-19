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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اعتقال 3 عناصر من الحرس الثوري على متن زورق محمّل بالمتفجرات قرب حقل مرجان

اعتقال 3 عناصر من الحرس الثوري على متن زورق محمّل بالمتفجرات قرب حقل مرجان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر مركز الاتصال الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بيانًا مفاده: “أكد مصدر سعودي مسؤول بأن القوات البحرية الملكية السعودية اعتقلت ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا على متن زورق محمل بالأسلحة والمتفجرات يتجه نحو منصة نفطية في حقل مرجان في الخليج العربي عند الساعة 20:28 من مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو، وكان الزورق واحداً من ثلاثة زوارق قامت البحرية السعودية باعتراضها، وتم إيقاف الزورق واعتقال من على متنه، وقد لاذ الزورقان الآخران بالفرار.

وأضاف المصدر المسؤول: من الواضح أن القصد من ذلك كان تنفيذ عملية إرهابية في المياه الإقليمية السعودية بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات”.

وتابع: تتولى السلطات السعودية حالياً استجواب أعضاء الحرس الثوري الإيراني الثلاثة الذين تم القبض عليهم.

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