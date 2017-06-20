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الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هـ, الموافق 20 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المركز الخيري لتعليم القرآن يكرّم الفائزين بمسابقة الشيخ وسمي الكليب

المركز الخيري لتعليم القرآن يكرّم الفائزين بمسابقة الشيخ وسمي الكليب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّمت إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء، الطلاب المشاركين في مسابقة الشيخ وسمي بن حمد الكليب (رحمه الله) للقرآن الكريم “تدبر وهداية”، والذي بلغ عدد المسجلين فيها قرابة 346 طالبًا.

وقد حضر حفل التكريم، الذي أقم في قاعة المركز بحي السنيدية بالهفوف، كل من رئيس الهيئة الإشرافية، والمدير التنفيذي، وراعي المسابقة، ممثلو أوقاف الشيخ وسمي بن حمد الكليب (رحمه الله)، وعدد من منسوبي إدارة المركز والفائزين.

وفي كلمته، شكر رئيس الهيئة الإشرافية خالد بن جاسم البريكان، الله تعالى على نجاح المسابقة، مقدمًا شكره الجزيل لراعي المسابقة أوقاف الشيخ وسمي بن حمد الكليب (رحمه الله) والعاملين في نجاح البرنامج من مشرفين وإداريين ومعلمين وإعلاميين على جهودهم المتميزة.

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