تقنية الدمام تحتفي بمنسوبيها المتميزين والمنقولين والمبدعين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

في أمسية رمضانية جميلة، احتفلت الكلية التقنية بالدمام، بتكريم أساتذتها وإداريها المتميزين والمنقولين إلى الكليات أخرى، والمثاليين في جميع أقسامها العلمية والإدارية، وذلك بحضور عميد الكلية أحمد عبد الكريم الثنيان، ووكلاء ورؤساء الأقسام.

وافتتح الحفل مقدمه أنور عسيري الأستاذ بالكلية، مرحبًا بالمشاركين، وقال: إن هذا الاحتفال صادف انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى والتي تنتسب إليها دولتنا الفتية، وإنها جاءت بتميز وتفوق من أعضاء هيئة التدريس والمدربين وإداريها.

بدوره، رحّب عميد الكلية، في كلمته بالحضور، وقدم شرحًا مفصلًا عن معايير التكريم والذي يمثل جميع أبناء الكلية ومنتسبيها والتي جاءت مصادفة في إكمالها الثلاثين عامًا خرجت خلالها أفضل الخبراء من منسوبي الكلية، وهم يديرون الآن عجلة التنمية في المملكة، مضيفًا: “وما هذا التكريم إلا جزء بسيط يتم تقديمه لهؤلاء المتميزين والمشاركين في تنظيم حفل التخرج وكذلك المثاليين والمنقولين والمبدعين”.

في ختام حديثه، وجّه “الثنيان” الشكر لقيادات المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني على دعمهم المتميز لمشاريع الكلية التقنية الدمام، وإلى جميع المكرمين، الذين قام بتسليمهم شهادات التكريم، وهم وكيل الكلية للتطوير المهندس سعيد الزهراني، وسعيد عثمان الزهراني، وداوود عبدالله المغلوث، وعلى القحطاني من منسوبي الأمن، ومحمد أشرف، وحسان ومحمد فاضل عيسى، إلى جانب تكريم من ساهموا في برنامج مايكروسوفت وحصول الكلية على المستوى الثاني في المملكة وهم: فالح علي الأسمري، وعبدالله علي الشهري، وعبدالعزيز العنزي.

أما بالنسبة للمدربين فتم نقلهم إلى فروع أخرى، وهم: بادي البادي، وتركي الشريف، وحلمي بن عزيزة، وسفيان عثمان، وصادق حبيب، وعبد الرحمن المديفر، ومحمد الكزاز، ومد بلال الدين، ومصطفى صديقي، أما الأساتذة المتميزون في الأقسام وهم أحمد عبداللطيف الدوسري من التقنية الإدارية، وعبدالله المرزوقي من التقنية الإلكترونية، وعمر فلاته من التقنية الكيميائية، ومحمد سرور الهاجري من التقنية الكهربائية، وفرح حارثي من تقنية الحاسب الآلي، وعبدالله القحطاني من تقنية الإنتاج، ومحمد آل حسين من تقنية التبريد والتكييف، والدكتور المولدي بن كانون من تقنية المحركات.

ومن فئة “المدرب المبدع” بدر الزاير من التقنية الإدارية، ورضا عبدالله المعتوق من التقنية الكيميائية، وعبدالقادر أحمد الزهراني من تقنية الالكترونية، أما بالنسبة للمشاركين في تنظيم حفل التخرج فهم إبراهيم آل الطالب، وأحمد الغامدي، وأسامة التويجري، وأسعد الهاشم، وحافظ الغامدي، وخالد الشعيبي، ورزق آل الريحان، وسامي العتيبي، وعبدالله خليفة، وعادل سلمان بوحسون، وعبدالعزيز الدوسري، وعبدالعزيز اليحيي، وعبدالله السحيبانى، وعبدالله العلوي، وعبدالله القرين، وعبدالله الهزاع، وعمر فلاته، ومحمد بلال، ومحمد الغديرن ومحمد الحارث، ومحمد آل حسين ونايف الشمري.

ومن معهد صناعي الدمام كل من أحمد الغامدي، وخالد المزيد، وسعيد الزهراني، ووهب الدبيسي، وياسين القواعين، أما من المكرمين (المتدرب الفعال) أحمد عبدالحكيم العمودي من تقنية الإنتاج، وحمود علي الكثيري من التقنية الإدارية، وعبدالحكيم سعيد آل عزيز من تقنية الحاسب، وعبدالله سليمان الزهراني من تقنية المحركات، ونايف فالح الهاجري من التقنية الكهربائية، ويوسف عادل أمينو من التقنية الإلكترونية.

ومن جهة أخرى، أوضح المسئول الإعلامي إبراهيم المسلم، أن الكلية تستعد لاستقبال طلبات التقديم والتسجيل للطلاب المستجدين الراغبين في الدراسة في الكلية العام الدراسي المقبل -بمشيئة الله- وذلك خلال شهر شوال المقبل؛ حسب التواريخ التي سيتم الإعلان عنها من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشروط الالتحاق فيها، وكيفية التسجيل.