“التنمية الاجتماعية”: نتعامل بحرص مع بلاغات إيذاء الأطفال والمرأة أو التحرش

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تتعامل بحرص مع جميع البلاغات التي تعرض فيها الأطفال والمرأة للخطر، أو التحرش بجميع أنواعه، وكل ما يهدد سلامتهم، أو صحتهم الجسدية والنفسية.

وكَشَفَتِ الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”، عن مراحل تلقيها للبلاغات بالتحرش، أو التعرض للخطر، مبينة أنها تقوم فور تلقيها للبلاغ عبر رقم البلاغات “1919” بتصنيفه وتحدد مستوى خطورته مع الجهات الأمنية أو الطبية؛ ومِنْ ثَمَّ تحويله إلى وحدة الحماية.

وأَوْضَحَتِ الوزارة أنها تقوم بَعْدَ ذَلِكَ بالتواصل مع المتعرض للإيذاء، والتواصل مع الجهات الأمنية، ومقابلة حالة الإيذاء وإثباتها؛ ومِنْ ثَمَّ تقديم خدمات التوجيه والإِرْشَاد، وإيواء حالة الإيذاء ومتابعتها.

وَأَكَّدَتْ أنها تقوم بَعْدَ ذَلِكَ بإنهاء جميع الإِجْرَاءَات، وإعادة فتح البلاغ، إذا استدعى الأمر، مُشِيرَةً إلى أن هذه المراحل تَشْمَل: دراسة الحالة، وتقديم الخدمات للحالة، وإِجْرَاءَات العمل عبر مركز الحماية.