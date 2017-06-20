مفتي الشرقية يثمّن جهود “قبس” وينوّه بأهمية تعليم السنة والقرآن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أثنى صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، على مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، في الحفل الختامي لأنشطة المؤسسة، منوّهًا بأهمية تعليم السنة النبوية وارتباطها بالقرآن الكريم، وأن الاهتمام بهما من أسباب عز هذه الأمة وحفظها من كل فكر دخيل.

وتحدّث فضيلته عن مسابقة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد، ووصلها للأسر يعد نعمة من نعم الله -عز وجل- ويساعد الأسر على حفظ كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤكدًا أن المؤسسة تساعد على تربية الشباب وتعليمه التعامل مع المجتمع.

وفي الأثناء، قامت المؤسسة بتقديم درع من نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود، إلى مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة الدعوة ولحضوره.