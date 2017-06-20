تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هـ, الموافق 20 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“قبس” توقّع اتفاقية مع شركة “فخر” لدعم مسابقة الشيخ الحمّاد

“قبس” توقّع اتفاقية مع شركة “فخر” لدعم مسابقة الشيخ الحمّاد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود “قبس” للقرآن والسنة والخطابة، اتفاقية مع شركة فخر للاستثمار القابضة في حفل ختام أنشطتها السنوي، حيث احتوت الاتفاقية على شراكة لمدة خمس سنوات لدعم مسابقة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد الأسرية التي تنظمها المؤسسة.

ومن جانبه، قدّم سمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود؛ درعًا للشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد؛ على رعايته لمسابقة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد الأسرية لعامها الثالث، وتقديرًا لجهوده المبذولة، واستلمه نيابة عنه ابنه عبدالرحمن بن سليمان الحمّاد.

إلى ذلك، قام الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد، بتسليم درع لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود؛ تقديرًا منه على ما يقوم به من جهد في مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة.

2 3 4 WhatsApp Image 2017-06-13 at 1.46.52 AM

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

بدء تغيير مسميات “التحقيق والادعاء” في المناطق والمحافظات للنيابة العامة

بدء تغيير مسميات “التحقيق والادعاء” في المناطق والمحافظات ...

في حادث مؤلم.. وفاة سعودية وابنتها بالأردن

في حادث مؤلم.. وفاة سعودية وابنتها بالأردن

“الري” تطبق الجزاءات النظامية على المتعدين على ممتلكات “المؤسسة”

“الري” تطبق الجزاءات النظامية على المتعدين على ممتلكات ...

مفتي الشرقية يثمّن جهود “قبس” وينوّه بأهمية تعليم السنة والقرآن

مفتي الشرقية يثمّن جهود “قبس” وينوّه بأهمية تعليم ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*