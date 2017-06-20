“قبس” توقّع اتفاقية مع شركة “فخر” لدعم مسابقة الشيخ الحمّاد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود “قبس” للقرآن والسنة والخطابة، اتفاقية مع شركة فخر للاستثمار القابضة في حفل ختام أنشطتها السنوي، حيث احتوت الاتفاقية على شراكة لمدة خمس سنوات لدعم مسابقة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد الأسرية التي تنظمها المؤسسة.

ومن جانبه، قدّم سمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود؛ درعًا للشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد؛ على رعايته لمسابقة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد الأسرية لعامها الثالث، وتقديرًا لجهوده المبذولة، واستلمه نيابة عنه ابنه عبدالرحمن بن سليمان الحمّاد.

إلى ذلك، قام الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمّاد، بتسليم درع لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود؛ تقديرًا منه على ما يقوم به من جهد في مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة.