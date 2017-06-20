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الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هـ, الموافق 20 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الهلال” يحسم صفقة عمر خربين لـ 4مواسم مقابل 45مليون ريال

“الهلال” يحسم صفقة عمر خربين لـ 4مواسم مقابل 45مليون ريال

الأحساء – عبدالمحسن القطان

ذكرت مصادر صحفية مقرّبة من البيت الهلالي، أن النادي قد أتم بنجاح صفقة التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين، وذلك بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع نادي الظفرة الإماراتي.

ويرجّح أن تصل قيمة الصفقة لنحو 45 مليون ريال مقسمة لحصتين، حصة النادي الإماراتي وحصة اللاعب، وسيوقع خربين عقدًا يمتد لأربع مواسم مع الهلال.

يذكر أن “خربين” أبدى أكثر من مرة رغبته الشديدة في الاستمرار مع نادي الهلال ورفضه لعروض عدة مقدمة لإدارة نادي الظفرة، وشدّد على أنه في حال لم يتم تلبية رغبته سيدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده ليرحل إلى الهلال.

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