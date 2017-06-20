في حادث مؤلم.. وفاة سعودية وابنتها بالأردن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقيت سعودية وابنتها مصرعهما فيما أُصيب ابناها بإصابات مختلفة إثر حادثة مرورية وقعت لهم في الأردن. وهي الثانية التي تقع لسعوديين في أقل من أسبوع وتؤدي إلى أربع وفيات.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي أن السفارة تلقت اتصالاً يفيد بوقوع حادثة على طريق معانٍ، نتج منها وفاة سيدة سعودية وابنتها وإصابة اثنين من أبنائها، جاؤوا لقضاء إجازة العيد في الأردن.

ولفت إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع مستشفى معان الحكومي، لنقل المصابين إلى عمان لاستكمال تلقي العلاج، كما تم التنسيق لنقل جثمان المتوفين إلى ذويهم في مدينة تبوك، مبيناً أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن تركي، وجه طاقم السفارة ورئيس قسم شؤون السعوديين محمد البلوي بمتابعة موضوع الحادثة، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين كافة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته في هذا الليالي المباركة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم.

من جهتها، قالت مديرية الدفاع المدني الأردنية إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان، تعاملت مساء أول من أمس، مع حادثة تعرضت لها إحدى المركبات تحمل لوحة سعودية في منطقة بطن الغول، ما نتج منها وفاة شخصين نتيجة إصابتهم بكسور وجروح بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض متوسطة، وقامت فرق الإنقاذ والإسعاف بإخلاء المتوفين، ونقل المصابين إلى مستشفى معان الحكومي.

يذكر أن عائلة سعودية أخرى من محافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف شمال السعودية، تعرضت لحادثة مرورية قبل يومين في العاصمة الأردنية عمان، تسببت بوفاة أب وابنه إثر اصطدام حافلة تابعة لشركة خاصة بمركبة المواطن في منطقة المدينة الرياضية.

إلى ذلك وجه أمير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمتابعة حالة أفراد أسرة المحامي علاء بن محمد عقلا كساب بعد وفاة زوجته وابنته في الحادث المروري وتقديم كافة الرعاية الصحية التي يحتاجونها