بدء تغيير مسميات “التحقيق والادعاء” في المناطق والمحافظات للنيابة العامة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت فروع النيابة العامة “هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً‘‘ في تعديل مسمياتها في المناطق والمحافظات، وعلى بوابتها الإلكترونية وخطاباتها الرسمية لتتماشى مع المسمى الجديد.

وأكد النائب العام، سعود المعجب، في تعميم عاجل وزع على كافة فروع النيابة العامة بالمناطق، على سرعة تعديل 4 مسميات جديدة، لتصبح فروع المناطق تحت مسمى “فرع النيابة العامة بالمنطقة” ومسمى رئيسها “رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة”.

وأضاف “المعجب” في التعميم: أما النيابة في المحافظات فتصبح مسمياتها دائرة النيابة العامة بالمحافظة” ومسمى رئيسها “رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة”، ويعتمد ذلك في المخاطبات الرسمية واللوحات التعريفية والإرشادية، بحسب “الوطن”.

وكانت “النيابة العامة” أجرت تغييراً في مسمياتها في بوابتها الإلكترونية وخطاباتها الرسمية، ومن المتوقع أن تعلن في الأيام المقبلة عن شعارها بالمسمى الجديد.