جمعية ذوي الإعاقة في “مدني الأحساء” لمشاركة رجاله الإفطار الرمضاني

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبلت شعبة العلاقات العامة والإعلام بإدارة الدفاع المدني بالأحساء، مؤخرًا، وفدًا من فريق “عطاء” لذوي الإعاقة الحركية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، وذلك للمُشاركة في الإفطار الرمضاني الجماعي الذي تُقيمه الإدارة سنويًا.

وكان في استقبال الوفد مدير الإدارة العقيد فلاح بن محمد القحطاني، والعريف صالح الرشيدي، والرقيب محمد العلي، والجندي الأول محمد الحرز، والجندي محمد الدوسري، والعريف بندر العتيبي، والعريف مسلي السبيعي.

وفي الأثناء، رحّب العقيد القحطاني بأعضاء الفريق شاكرًا ومقدرًا لهم مشاركتهم وجبة الإفطار، معتبرًا ذلك دليلًا على حجم الإحساس بقيمة ما يُقدمه رجال الأمن بشكل عام والدفاع المدني بشكل خاص تجاه الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن والمحافظة على أرواح المواطنين، مشيدًا بما تقدمه جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء من دعم كبير لهذه الفئة الغالية.

من جهته، بيّن مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، أن الهدف من هذه الزيارة هو إيصال رسالة شكر وعرفان لكل رجال الأمن الذين يُضحون بأوقاتهم في هذا الشهر الكريم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، إضافة إلى كونه فرصة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم مجتمعيًا، متقدمًا بالشكر الجزيل لإدارة الدفاع المدني على إتاحة الفرصة لمشاركة أعضاء الفريق، متمنيًا أن يحفظ الله رجال الأمن البواسل، وأن يُعينهم على خدمة الدين والمليك والوطن.