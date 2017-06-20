جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تستهدف أطفالها ببرنامج رمضاني ترفيهي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن برنامجها لفرحة معاق، أقامت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء برنامجًا ترفيهيًا رمضانيًا لمستفيديها من الأطفال، وذلك بالتعاون مع عدد من المتطوعات والمتخصصات في التربية الخاصة.

واشتمل البرنامج، الذي أقيم في قاعة الجمعية متعددة الأغراض، على فقرات ترفيهية وتثقيفية عدة كمهارات ركن اللعب بالصلصال، وركن عمل الكب كيك، وركن الرسم على الوجه، وركن الفن، وغرفة السينما، وركن تعريفي بالجمعية، وركن الضيافة، وركن الكرشيه، وركن الرسومات، إضافة إلى الألعاب والمسابقات التي قُدّم خلالها كل ما يناسب الأطفال من هذه الفئة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، أن الهدف من إقامة البرنامج يتمثل في إضفاء الفرحة وإدخال السرور على نفوس الأطفال ذوي الإعاقة، وتحقيق ممارسات الدمج عبر مشاركتهم المجتمع، وتثقيفهم بما يتعلق بالجوانب الحياتية، وتشجيعهم على استغلال مواهبهم في الرسم والطبخ، وغيرها من المواهب، مشيرًا إلى أن الجمعية حريصة كل الحرص على البرامج والفعاليات التي من شأنها تنمية مهارات الطفل ذي الإعاقة وبناء وعيه وإدراكه.

فيما بيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرؤوف الخوفي، إلى أن البرنامج قد استهدف 120 طفلًا على مدى يومين، كاشفًا عن أن الجمعية بصدد إقامة برنامج “فرحة معاق” خلال عيد الفطر المبارك لنزلاء مركز التأهيل، إضافة إلى إقامته في مجمع الراشد، متقدمًا بشكره للمشاركات اللاتي كان لهن الفضل في إنجاحه.

هذا، وقد شاركت في إعداد البرنامج كل من: هبة الماص، وهالة العتيبي، ورحمة الحمد، وحصة القديمي، وعائشة الملحم، ودلال القعيمي، وصيته بو شقراء، وأنوار بوجليع، وأشواق النصر.



