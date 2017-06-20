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الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هـ, الموافق 20 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا 93.86 نقطة

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا 93.86 نقطة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 93.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6952.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 122 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 60 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, وباتك, والباحة, والتصنيع, والعالمية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات سامبا, وساب, والعربي, ومبكو, وإكسترا, فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.41% و3.43%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك, والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، ودار الأركان, وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 60.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3888.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 188 ألف سهم تقاسمتها 294 صفقة.

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