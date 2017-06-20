“أفران غاز” تحتوي على 219 ألف حبة كبتاجون في جمرك ضباء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حاول أحد القادمين إلى المملكة عبر ميناء ضباء إدخال كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (219.408) مائتان وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية حبات، وذلك بإخفائها ضمن إرسالية وردت للمملكة، إلا أن جمرك ميناء ضباء أحبط هذه المحاولة.

وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “أفران غاز” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبـأة داخل الأفران بطريقة فنية. وأكد العطوي أن منسوبي الجمارك السعودية يبذلون أقصى الجهود في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول المخدرات بكافة أنواعها وغيرها من الممنوعات.

الجدير بالذكر أن جمرك ميناء ضباء أحبط خلال الأسبوعين الماضيين محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت قرابة (3.300.000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف حبة كبتاجون.