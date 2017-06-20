نصائح بهذه البدائل.. تحذيرات من تناول المشروبات المنبهة في رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نصح الدكتور إبراهيم أبا الحسن، بعدم تناول المشروبات المنبهة في رمضان، مشيراً إلى أنها يوجد بها كافيين عالٍ، يسبب القلق ويساعد على طرح المياه والتخلص منها من الجسم.

وقال ‘‘إن تناولها يأتي على حساب مشروبات أخرى جيدة مثل العصائر والمياه الحليب والألبان، وأنصح بمشروبات بديلة هي الكركديه واليانسون والحبق والنعناع والزنجبيل والكمون والقرفة والشاي الأخضر والبابونج والأعشاب والزهورات، وهذه كلها صحية ومضادة للأكسدة ومنعشة وضد الانتفاخ، وتمتص الغازات، وأغلبها خالٍ أو قليل الكافيين‘‘.

وأضاف: إذا كان لابد من تناول المشروبات المنبهة فأنصح بتناول قليلة التركيز منها، ولا يوجد داع للمركز من الشاي والقهوة في الليل في الأيام العادية، ولا يحب تناولها في رمضان قبل النوم لكونها تقلل النوم وتسبب النشاط المفرط.