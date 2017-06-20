تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هـ, الموافق 20 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

لتوفير الوقود والراحة.. تعرَّف على درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة

لتوفير الوقود والراحة.. تعرَّف على درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَوْصَتِ الهيئة الفنية لمراقبة الجودة الألمانية بألا يزيد الفرق بين درجة حرارة مكيف هواء السيارة ودرجة الحرارة الخارجية عن 6 درجات مئوية، حيث يعد ذلك حلاً وسطاً بين الراحة والاقتصاد.

وأَوْضَحَتِ الهيئة الألمانية أن تشغيل مكيف الهواء بأقْصَى قدرة له يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، في حين أن غلق المكيف وفتح النوافذ ليس بالفكرة الجيدة؛ لِأنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء ومن ثم زيادة استهلاك الوقود.

ويوصي الخبراء الألمان بإيقاف وظيفة التبريد، وترك المروحة تواصل عملها قبيل نهاية الرحلة؛ وَذَلِكَ لِسحب الرطوبة من المكيف، والتي قد تؤدي إلى انبعاث رائحة عفن وتكوُّن الفطريات داخل السيارة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

10كواكب جديدة قد تكون صالحة للحياة

10كواكب جديدة قد تكون صالحة للحياة

انطلاق موقع تويتر بشكل جديد خلال أيام

انطلاق موقع تويتر بشكل جديد خلال أيام

لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت.. لن تحتاج إلى كلمة سر مجددًا

لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت.. لن تحتاج إلى ...

باحث في علم المستقبل يكشف عن أقوى أسلحة القرن

باحث في علم المستقبل يكشف عن أقوى أسلحة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*