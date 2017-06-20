لتوفير الوقود والراحة.. تعرَّف على درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَوْصَتِ الهيئة الفنية لمراقبة الجودة الألمانية بألا يزيد الفرق بين درجة حرارة مكيف هواء السيارة ودرجة الحرارة الخارجية عن 6 درجات مئوية، حيث يعد ذلك حلاً وسطاً بين الراحة والاقتصاد.

وأَوْضَحَتِ الهيئة الألمانية أن تشغيل مكيف الهواء بأقْصَى قدرة له يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، في حين أن غلق المكيف وفتح النوافذ ليس بالفكرة الجيدة؛ لِأنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء ومن ثم زيادة استهلاك الوقود.

ويوصي الخبراء الألمان بإيقاف وظيفة التبريد، وترك المروحة تواصل عملها قبيل نهاية الرحلة؛ وَذَلِكَ لِسحب الرطوبة من المكيف، والتي قد تؤدي إلى انبعاث رائحة عفن وتكوُّن الفطريات داخل السيارة.