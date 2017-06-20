“العيسى” يعلق على إنشاء مرافق تعليمية في أحياء جديدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الثلاثاء (20 يونيو 2017)، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء مرافق تعليمية في الأحياء التي تخلو منها، يحقق القيمة المُضافة ويسهم في تنمية تلك الأحياء.

ورفع وزير التعليم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية) ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، على اهتمامهم ورعايتهم لقطاع التعليم.

وثمّن تسخير الجهود وتذليل الصعوبات من أجل تحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي، عبر الارتقاء بالتعليم والنهوض بالعملية التعليمية والتربوية في جميع المناطق والمحافظات.

وأوضح وزير التعليم، أن شمول الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، يحقق القيمة المُضافة ويسهم في تنمية تلك الأحياء وتقديم الخدمة لقاطنيها من المواطنين والمقيمين.