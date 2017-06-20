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الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هـ, الموافق 20 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احذر.. الإفراط في تناول مشتقات الحليب يهدد بهذه السرطانات

احذر.. الإفراط في تناول مشتقات الحليب يهدد بهذه السرطانات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَوْصَى بعض خبراء التغذية بعدم تناول أكثر من حصة أو اثنتين من الحليب ومنتجاته في اليوم، إلى جانب اختيار الأنواع قليلة الدسم أو الخالية منه، وتتضمن منتجات الحليب: الجبن بأنواعه، والزبدة، والقشدة، واللبن (الزبادي)، والرائب، والسمن الحيواني، معتبرين أن هناك أدلة على أن دهون الحليب عامل مُهِمّ وراء الإصابة بسرطان المبيض والبروستاتا.

كل هذه الأنواع، إلى جانب الحليب نفسه، من مصادر الكالسيوم اللازم لنمو وصيانة العظام والأسنان، باستثناء الجبن الطرية (الكريم شيز) لأنها قليلة الكالسيوم.

وعلى الرغم من أهمية الكالسيوم، تحث توصيات إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على تناول الحليب ومنتجاته من الأنواع قليلة الدسم، أو الخالية منه؛ لِأنَّ دهون الحليب عنصر لا بُدَّ من تقييد استهلاكه.

وترى التوصيات الأمريكية أن سبب هذا التقييد يعود إلى أن دهون الحليب لا ترتبط فقط بأمراض القلب والشرايين والكوليسترول، بل هناك أدلة على أنها عامل مُهِمّ وراء الإصابة بسرطان المبيض والبروستاتا.

ويعد الحليب مصدر الكالسيوم الرَئِيسِيّ على الطفل في سن 2 – 3 سنوات، حيث يجب إعطاؤه كوبين من الحليب يَوْمِيّاً، وفي سن 4 – 8 سنوات كوبين ونصف الكوب، وبداية من سن 9 سنوات فأكثر 3 أكواب من الحليب قليل الدسم.

وينْصَح الخبراء بعدم استهلاك الحليب كامل الدسم ومنتجاته، إذا كان الكوليسترول مرتفعاً، وتناول الحليب الخالي من الدسم، لكن بعض الدراسات أظهرت إمكانية استهلاك الحليب خالي الدسم لتحسين صحة القلب، شرط أن يكون من أبقار تغذّت فقط على الحشائش.

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