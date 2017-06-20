“فلكي” يحدد أول أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة خلاله

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد عضو اتحاد الفضاء العربي، خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك سينتهي السبت المقبل، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقعًا أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 35 إلى 40 درجة في معظم مناطق المملكة، مع تجاوز بعض المناطق درجة 40 بعد الظهيرة حتى قرب منتصف الليل.

وبحسب العربية، أوضح الزعاق أن ولادة الشهر فلكيًّا تبدأ عندما يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري، عندما يتدنى البدر الزاوي بين الشمس والقمر إلى سبع درجات فأقل، مضيفًا أن عندها يحدث الاقتران، فيكون ما يعرف بالمحاق في أقصى حالاته وهنا يولد القمر الجديد، وأنه منذ لحظة دخول شهر رمضان الحالي، والقمر يسير خلف الشمس متجهًا لجهة الشرق بشكل يومي.