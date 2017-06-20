لص يسرق مركبة “ساهر” أثناء إفطار قائدها بمكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت تحرّيات وبحث مرور العاصمة المقدسة، خلال مدة وجيزة، من العثور على مركبة تابعة للنظام الآلي لرصد السرعة “ساهر”، بعد أن سرقها أحد الأشخاص من موقعها مساء أمس أثناء أذان المغرب على الدائري الرابع.

وكان اللص قد استغل غفلة موظف مركبة “ساهر” وخلوها من المراقب وقت الإفطار وانشغاله بتناول إفطاره وقام بسرقة المركبة التي كانت من نوع “أنوفا” ثمّ فرّ بها من الموقع وهي قيد التشغيل وغير مؤمنة الأبواب.

وقال مصدر: نشرت فرق التحرّيات في الأماكن المحتمل العثور فيها على المركبة إلى أن تم التوصل إلى مكان السيارة عن طريق أحد المخبرين أفاد بالعثور عليها في أحد الطرق بمخطط الحسيني.

وأضاف المصدر: تم فحص المركبة والتأكد من سلامة محتوياتها وتبين وجود بعض الأضرار في التمديدات الكهربائية حيث كانت مقطوعة”.وفقا لـ”سبق”