العيسى يعتمد تنفيذ مبادرة برنامج أندية “فطن” النوعية في 8 مناطق ومحافظات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تنفيذ مبادرة برنامج أندية “فطن” النوعية تحت شعار ( صيف الوطن لجيل فطن ) لعام 1438هـ في ثماني مناطق ومحافظات (الرياض – مكة المكرمة – جدة – الأحساء – تبوك – جازان – نجران – الباحة).

ويأتي البرنامج الصيفي مستهدفاً الطلاب والطالبات وأسرهم خارج محددات اليوم والعام الدراسي بهدف تكامل الخبرات بين وكالة المناهج والبرامج التربوية والبرنامج الوقائي الوطني ” فطن ” تعليمياً وتدريبياً ووقائياً وتطبيقياً وفق منظومة من التنظيمات والآليات التنفيذية التي نص عليها الإطار التنظيمي للمبادرة.

وجاء في التعميم الموجه لإدارات التعليم المعنية بالتنفيذ أن تتضمن المبادرة برامج ونشاطات في مجال تنمية مهارات الطلاب والطالبات التطبيقية الشخصية والاجتماعية بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الإيجابية ليكونوا ذوي شخصيات مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة قادرة على صد المهددات الخارجية والداخلية والتي تزيد من مستوى وعيهم الفكري وانضباطهم السلوكي، وتعزز انتماءهم لدينهم ووطنهم وتغذي الولاء لولاة الأمر.

كما نص التوجيه على مشاركتهم في الفعاليات التي تواكب ميولهم واستعداداتهم في أندية فطن النوعية للإسهام في رعايتهم أثناء إجازة نهاية العام الدراسي، وبناء منصة وقائية لوقاية الطلاب والطالبات من المهددات الفكرية والسلوكية بالشراكة مع الجهات الوطنية الأخرى للارتقاء بالمكتسبات النوعية المتحققة للبرنامج.

وتشتمل المبادرة على مجالات التدريب والتثقيف والشراكة المجتمعية والترفية، ويستفيد من الأندية 200 طالب في كل ناد بمجموع كلي 3200 طالب وطالبة وفق برامج مرحلية ابتداء من التزويد بالمعارف والممارسات والمواقف التدريبية إلى الممارسات التطبيقية المجتمعية من خلال الأعمال التطوعية والاتصال والتواصل بإقرانهم والمجتمع.

وتبدأ فعاليات المبادرة في 15 / 10 / 1438هـ وتستمر إلى 25 / 11 / 1438هـ بمعدل 5 ساعات يومياً في الفترة المسائية ولمدة خمسة أيام في الأسبوع.