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الأربعاء, 26 رمضان 1438 هـ, الموافق 21 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة مواطن برصاص ملثمين داخل مزرعته في القطيف

وفاة مواطن برصاص ملثمين داخل مزرعته في القطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفي مواطن ثلاثيني مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين داخل مزرعته بمركز عنك في محافظة القطيف.

وقال مصدر أمني: إنه ورد لمركز العمليات المشتركة بالقطيف في تمام الساعه 11:50 م أمس الثلاثاء الموافق 25 / 9 /1438هـ بلاغ من مقيم – يمني الجنسية – يفيد بمشاهدته لشخصين ملثمين ومترجلين قاما بإطلاق النار على مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً داخل مزرعته بمركز عنك بمحافظة القطيف.

وأضاف المصدر أنه تمت مباشرة دوريات الأمن للبلاغ، واتضح أن المصاب تم نقله من قبل أخيه لمستشفى عنك ولكنه توفي لاحقاً – رحمه الله-، كما لوحظ بالموقع آثار دماء وتم التعميم عن الجناة على ضوء الأوصاف المتوفرة، كما باشر المختصون بشرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للواقعة والكشف عن ملابساتها.

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