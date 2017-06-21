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الأربعاء, 26 رمضان 1438 هـ, الموافق 21 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وزير التعليم يوجه قطاعات الوزارة برفع أسماء منسوبيها المستحقين للترقية

وزير التعليم يوجه قطاعات الوزارة برفع أسماء منسوبيها المستحقين للترقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة كافة برفع أسماء الموظفين المستحقين للترقية، ونص خطاب الوزير -وفقًا لـ”الحياة” على «أنه لما تمثله الترقية من أهميةة للموظفين والموظفات المستحقين للترقية، وحرصاً من الوزارة في سرعة رفع مسوغات الترقية وعدم تأخيرها أوو فقدانها».

وأشار التعميم أنه يجب رفع أسماء المستحقين للترقية من الموظفين والموظفات من طريق الرفع بالخدمة الذاتية وتحديث بياناتهم وفقاً لبطاقة الترقية حتى تاريخ الأول من شهر ذي القعدة المقبل، وهو تاريخ إقفال محضر الترقية للسنة المالية 1438-1439 لمــوظفي المرتبة العاشرة فما دون.

وأكد التعميم على أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة لبيانات وزارة الخدمة المدنية، وتحميل مسوغات الترقية لكل مرتبة.

وبين أن موعد إقفال بطاقة الترقية بالنظام هو يوم الـ22 من شهر شوال المقبل، مشدداً على أن جهة عمل الموظف مسؤولة مسؤولية كاملة عن عدم إدراج أسماء موظفيها المستحقين للترقية، وفي حال وجود إشكال أو ملاحظة على البرنامج من الناحية الفنية يتم التواصل مع موظفي «برنامج فارس» كلٌّ في جهته.

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