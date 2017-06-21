“الري” تعلن عن إقامة مسابقة فوتوغرافية وتدعو المصورين للمشاركة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت المؤسسة العامة للري، بالتعاون مع جمعية الأحساء للتصوير الضوئي، عن إقامة معرض ومسابقة فوتوغرافية خلال الفترة من 26 إلى 28 شوال المقبل بمجمع الأحساء مول، داعية جميع المصورين للمشاركة في المعرض والمسابقة والذي يعرض الواحة الزراعية للأحساء.

وأوضحت المؤسسة أن المشاركة مفتوحة لجميع المصورين ومن الجنسين شريطة أن يكون محور الصور الواحة الزراعية الأحسائية من عيون وزراعة وغيرها بنفس المحور، ويحق لكل مصور المشاركة بحد أقصى عملين، وأن تكون الصورة ملتقطة عن طريق كاميرا فوتوغرافية وتستبعد صور الجوال، وأن تكون الصور بصيغه jpg ودقة 300 ومقاس (60×40) سم.

وأضافت بأن الشروط تتضمن كذلك ألا يحمل العمل اسمًا أو توقيعًا أو شعارًا أو إطارًا، وأن يكون العمل من تصوير المشارك نفسه، ويتحمل مسؤولية محتوى العمل، مشددة على أنه يحق للمؤسسة استخدام الأعمال المشاركة في برامجها مع حفظ حقوق المصور، كما يحق للجنة المنظمة استبعاد أي عمل لا يطابق القواعد والشروط دون ذكر سبب.

ونوّهت بأنه سيتم تحديد ثلاثة مراكز للفوز بالمسابقة وتكريم من المؤسسة للمشاركين، حيث يحصل المركز الأول على 3000 ريال والمركز الثاني على 2000 ريال والمركز الثالث على 1000 ريال، إضافة إلى جوائز عينية أخرى مميزة، منوّهة بأن آخر موعد لاستقبال الأعمال يوم الإثنين 26 شوال، وذلك على الإيميل التالي [email protected]، مع ذكر الاسم والعنوان ورقم الجوال.

هذا، وللاستفسار يرجى التواصل على أحمد صائم علي الحاجي (0550322111).