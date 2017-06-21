تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف.

وتضمن الأمر الملكي إعفاء عبدالرحمن الربيعان من منصبه نائبا لوزير الداخلية، وتعيين أحمد السالم في منصب نائب وزير الداخلية.

وجاء نص البيان كما يلي

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه .

ثانياً : يعين معالي الدكتور / أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود