خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 15 شوال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي الدولة لتكون بداية الدوام يوم الأحد 15/10/1438هـ.

ويأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة عيد الفطر إلى يوم الأحد الموافق 15/10/1438هـ حرصاً منه في التسهيل على المواطنين.

وجاء نص البيان كما يلي:

رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين ، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك تنتهي في يوم السبت الموافق 7 / 10 / 1438هـ ، فقد وجّه – حفظه الله – بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1438هـ.