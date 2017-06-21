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الأربعاء, 26 رمضان 1438 هـ, الموافق 21 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 15 شوال

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 15 شوال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي الدولة لتكون بداية الدوام يوم الأحد 15/10/1438هـ.

ويأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة عيد الفطر إلى يوم الأحد الموافق 15/10/1438هـ حرصاً منه في التسهيل على المواطنين.

وجاء نص البيان كما يلي:

رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين ، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك تنتهي في يوم السبت الموافق 7 / 10 / 1438هـ ، فقد وجّه – حفظه الله – بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1438هـ.

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