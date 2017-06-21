مهرجان “أسوة” بجدة يبدأ في استقبال زائريه

الأحساء – عايشه عبدالرحمن

بدأ مهرجان أسوة بمدينة جدة، والذي يقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبالشراكة مع مسك الخيرية، في استقبال زائريه.

ويحظى المهرجان بالعديد من الفعاليات التي سيتم تقديمها بطرق حديثة، حيث تتصدر فعالية “النبي المعلم” قائمة الفعاليات، إذ سيتم عرض سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام داخل قبة بطريقة 360 درجة شخص، تنقل الزائر إلى الحقبة الزمنية التي علّم فيها الرسول الأمة.

ويمر المهرجان في نسخته المقدمة في جدة بثلاث مراحل، الأولى تتمثل في إظهار صورة الأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ترتكز المرحلة الثانية على إبراز قصص بعض العلماء من العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، الذين اتبعوا نهج النبي عليه الصلاة والسلام في الأسوة الحسنة، بطريقة شيقة مبتكرة، مع التركيز على مبدأ العلم وأهميته في المساهمة بدفع عجلة المجتمع نحو التطور والتقدم، فيما تتخصص المرحلة الثالثة بتقديم العالم العربي الحسن بن الهيثم والتعريف بإسهاماته العلمية التي لا زال أثرها جلياً في حياتنا.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك الجهة المنظمة للمهرجان زكي حسنين، أن مهرجان “أسوة” جاء بهدف البحث عن القدوة التي تتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم أول المعلمين وأسوة المسلمين، إضافة إلى أن البعض يحبون التجديد في طرق استقبال المعلومات.

جدير بالذكر، أن دعم الهيئة العامة للترفيه لهذه المهرجانات يأتي لتغطي بذلك منطقة جغرافية أوسع، وتوفّر فعاليات ترفيهية متنوعة، ومنها الثقافية لجميع فئات المجتمع.