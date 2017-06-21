الليلة.. محافظ الأحساء يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يتلقى سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ‏مساء اليوم الأربعاء، البيعة نيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يستقبل المواطنين بديوان المحافظة عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، قد وجه بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، اليوم الأربعاء، البيعة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.