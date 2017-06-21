تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هـ, الموافق 21 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الليلة.. محافظ الأحساء يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد

الليلة.. محافظ الأحساء يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يتلقى سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ‏مساء اليوم الأربعاء، البيعة نيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يستقبل المواطنين بديوان المحافظة عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، قد وجه بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، اليوم الأربعاء، البيعة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الأحساء تعرض تجربتها في حفظ التراث باجتماع المدن المبدعة بفرنسا

الأحساء تعرض تجربتها في حفظ التراث باجتماع المدن ...

“الري” تعلن عن إقامة مسابقة فوتوغرافية وتدعو المصورين للمشاركة

“الري” تعلن عن إقامة مسابقة فوتوغرافية وتدعو المصورين ...

أمر ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

أمر ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف وتعيين ...

جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تستهدف أطفالها ببرنامج رمضاني ترفيهي

جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تستهدف أطفالها ببرنامج رمضاني ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*