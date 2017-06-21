الأحساء تعرض تجربتها في حفظ التراث باجتماع المدن المبدعة بفرنسا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تشارك أمانة الأحساء، في الاجتماع السنوي الحادي عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، والذي سيُقام خلال الفترة 30 / 6 – 2 / 7 / 2017 في مدينة اينين لسبينز بجمهورية فرنسا، وذلك بعد نيل الأحساء عضوية الانضمام للشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، بمبادرة من أمانة الأحساء.

ومن المقرر أن يتخلل الاجتماع الدولي عرض تجربة الأحساء في المحافظة على التراث كأول مدينة خليجية والثالثة عربيًا، عبر مهرجانها “الأحساء المبدعة للحرف اليدوية والفنون الشعبية”؛ بهدف لفت انتباه الجمهور بشرائحه كافة من خلال التركيز على أهمية الثقافة والإبداع في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة.

وقد استمر المهرجان لمدة 10 أيام وتضمن مشاركة 40 حرفة يدوية، وعروض أكثر من 10 فنون شعبية، رافقها مشاركات نسائية فاعلة في فنون الطبخ، مُسجلًا زيارة أكثر من 50 ألف زائر من الأحساء وخارجها ومن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتم تخصيص موقع دائم وبناء قرية تراثية لإقامة هذه المناسبة سنويًا.

ونتج عن هذا المهرجان مشاركة فعالة من القطاعين العام والخاص في الأنشطة الثقافية بما يتوافق مع أهداف الشبكة الإبداعية، كما أكد المهرجان دور الإبداع والثقافة في تنفيذ الهدف 11 من أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى جعل المدن أكثر إنسانية وشمولية وأمانًا واستدامة، وحقق المهرجان الرغبة الحقيقية والحماس لتنفيذ خطة الأحساء المبدعة من قبل فريق العمل المشترك والمشكل من 10 قطاعات حكومية وخاصة، مما يمكن من تحقيق أهداف الشبكة.

وبدوره، أكد أمين الأحساء – ممثل الوفد في الاجتماع – المهندس عادل بن محمد الملحم، أن أمانة الأحساء تسعى في تعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات؛ نظير ما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية؛ ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.

وأشاد “الملحم” بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي المستمر لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة، وكذلك المتابعة الكريمة والدائمة لأمير التراث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في ظل الاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة (يحفظها الله).

يُشار إلى أن الوفد المشارك في الاجتماع سيضم مستشار الأمين مسؤول فريق العمل الخاص بعضوية الأحساء في الشبكة المهندس أحمد المطر، وممثلًا إعلاميًا للوفد مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد بن محمد بووشل.