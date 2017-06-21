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الأربعاء, 26 رمضان 1438 هـ, الموافق 21 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالتزامن مع تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد..

ارتفاع قوي لمؤشر السوق السعودي مسجلاً أعلى إغلاق في عام ونصف

ارتفاع قوي لمؤشر السوق السعودي مسجلاً أعلى إغلاق في عام ونصف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على مكاسب معتبرة بنسبة 5.5% عند 7335 نقطة (+382 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من عام ونصف، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 9.96 مليار ريال، هي الأعلى منذ 14 شهرا.

وتعد مكاسب السوق جلسة اليوم الأعلى من حيث النسبة منذ نحو عامين أي منذ جلسة الـ25 أغسطس 2015.

وجاء ارتفاع السوق اليوم بالتزامن مع عدة قرارات هامة صدرت صباح اليوم أهمها تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بالإضافة لوضع مورغان ستانلي مؤشر السوق السعودي في قائمة المراقبة تمهيدا لضمه مستقبلا لمؤشر الأسواق الناشئة، وكذلك الأمر الملكي بأن تصرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة التي قرر خادم الحرمين إعادتها بأثر رجعي.

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