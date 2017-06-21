“النقل”: طرح لوائح جديدة لقطاع تأجير السيارات والحافلات لإبعاد المخالفين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح الرميح، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تعتزم طرح لوائح جديدة لقطاع تأجير السيارات ونقل الشاحنات والبضائع والأجرة والحافلات، لأخذ آراء العموم والغرف التجارية والمستثمرين قريباً.

وقال “الرميح” بحسب “الاقتصادية”: ‘‘إن الهيئة ستبدأ طرح هذه اللوائح بعد عيد الفطر المبارك قبل إقرارها رسمياً، حيث تسعى هيئة النقل من خلال اللوائح والتنظيمات الجديدة إلى ترتيب هذه القطاعات بشكل نظامي، وإبعاد المخالفين العاملين في هذه القطاعات”.

وأوضح، أن ضعف الخدمة الموجودة في بعض أنشطة النقل يعود إلى أسباب عديدة منها وجود عدد كبير من غير المرخصين يعملون في تلك الأنشطة، إضافة إلى عدم التزام بعض المرخصين بتنفيذ اللوائح المنظمة وكذلك الضعف في اللوائح التي تسعى الهيئة إلى تقويمها.

وأشار “الرميح” إلى أن الهيئة تعمل حاليا على ضبط هذه القطاعات، وإبعاد غير المرخصين من السوق، إضافة إلى وضع لوائح تضمن أن تكون الكيانات المقدمة للخدمة كبيرة وقادرة على التوطين والخدمة الجيدة والآمنة.