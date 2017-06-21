تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هـ, الموافق 21 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

15 جامعة تعلن وقف القبول بنظامي التعليم عن بعد والانتساب

15 جامعة تعلن وقف القبول بنظامي التعليم عن بعد والانتساب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت 15 جامعة من أصل 24 جامعة بالمملكة عن إيقاف القبول بنظامي التعليم عن بعد والانتساب، وذلك بعد صدور تعميم من وزارة التعليم للجامعات بإيقافه.

وقالت مصادر وفقا لصحيفة “الوطن” إن 9 جامعات ستستمر في تخريج دفعات من الطلاب الدارسين بالنظامين الموقوفين.

يذكر أن آخر إحصاءات للتعليم تضمنت طلاب الانتساب والتعليم عن بعد أظهرت أن عدد الخريجين بنظام الانتساب بلغ نحو 20% من الخريجين 60% منهم ذكور و40% من الإناث.

وكان عدد من التعاميم من وزارات مختلفة صدرت تستهدف الحد من توظيف الدارسين بنظامي الانتساب والتعليم عن بعد.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«التدريب التقني»: نسبة العاطلين عن العمل من خريجي العام الماضي 37.15%

«التدريب التقني»: نسبة العاطلين عن العمل من خريجي ...

“النقد” تحذر البنوك من المساس بالبدلات والمكافآت التي أعيدت لموظفي الدولة بأثر رجعي

“النقد” تحذر البنوك من المساس بالبدلات والمكافآت التي ...

“النقل”: طرح لوائح جديدة لقطاع تأجير السيارات والحافلات لإبعاد المخالفين

“النقل”: طرح لوائح جديدة لقطاع تأجير السيارات والحافلات ...

ارتفاع قوي لمؤشر السوق السعودي مسجلاً أعلى إغلاق في عام ونصف

ارتفاع قوي لمؤشر السوق السعودي مسجلاً أعلى إغلاق ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*