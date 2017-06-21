15 جامعة تعلن وقف القبول بنظامي التعليم عن بعد والانتساب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت 15 جامعة من أصل 24 جامعة بالمملكة عن إيقاف القبول بنظامي التعليم عن بعد والانتساب، وذلك بعد صدور تعميم من وزارة التعليم للجامعات بإيقافه.

وقالت مصادر وفقا لصحيفة “الوطن” إن 9 جامعات ستستمر في تخريج دفعات من الطلاب الدارسين بالنظامين الموقوفين.

يذكر أن آخر إحصاءات للتعليم تضمنت طلاب الانتساب والتعليم عن بعد أظهرت أن عدد الخريجين بنظام الانتساب بلغ نحو 20% من الخريجين 60% منهم ذكور و40% من الإناث.

وكان عدد من التعاميم من وزارات مختلفة صدرت تستهدف الحد من توظيف الدارسين بنظامي الانتساب والتعليم عن بعد.