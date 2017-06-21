«التدريب التقني»: نسبة العاطلين عن العمل من خريجي العام الماضي 37.15%

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الخريجين العاطلين عن العمل إلى 37.15 % من إجمالي عدد الخريجين للعام 2016.

وذكرت المؤسسة، في تقريرها السنوي (1437 – 1438) أن نسبة المسجلين ممن لا يزالون خارج مقاعد العمل والتعليم في برنامج حافز بلغت 4.7 %، بينما لا تتوافر بيانات لدى المؤسسة عن 30.95 % من خريجيها، و1.5 % صنفت وضعهم تحت بند أخرى.

وأكد التقرير، على وجود مساعي لاستيعاب القطاع الخاص للخريجين بتقلص نسبة الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز 4.7 % من إجمالي الخريجين خلال عام 2016، بحسب “اليوم”.

وأشار إلى أن أعدادهم، تقلصت بنسبة 1.8 %، مقارنة بالعام الماضـي 2015، والذي بلغت فيه 6.5 %، وأقل من عام 2013 بنسبة 11.3 %، إذ كانت نسبة المسجلين في حافز خلاله 16 %.