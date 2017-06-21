لهذا السبب.. أجهزة «آي باد برو» الجديدة تسبب الغثيان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمتاز موديلات الجهاز اللوحي “آي باد برو” الجديدة من أبل ذات شاشة قياس 10.5 و12.9 بوصة، بمعدل تنشيط للصورة يصل إلى 120 هرتزاً؛ وبالتَّالي فإنها تضمن عرض المحتويات المتحركة بسلاسة غير معتادة؛ وهُوَ مَا قَدْ يؤدي لدى بعض المستخدمين إلى الشعور بالغثيان، أو الصداع، أو التوعك.

وتشير بوابة التقنيات “ماك آند آي” إلى أن المستخدم لديه في قائمة الإعدادات مفتاح، تحت بنود “عام/أدوات مساعدة الاستخدام/مواءمة الشاشة”، يمكنه من خلاله تحديد معدل تنشيط الصورة على قيمة لا تتجاوز 60 صورة في الثانية، وبَعْدَ ذَلِكَ لن يظهر ما يعرف باسم دوار الحركة “Motion Sickness”.