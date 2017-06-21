«AT04A».. لقاح جديد لخفض الكوليسترول وحماية القلب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كَشَفَتْ دراسة حديثة أنه بالإمكان استخدام تطعيم لخفض الكوليسترول الضار، والوقاية من تصلُّب الشرايين، ويعمل على ابتكار هذا اللقاح ضد الكوليسترول فريق بحثي من جامعتي سارلاند الألمانية وبريستول البريطانية.

وبذلك يصبح تناول دواء “ستاتين” يَوْمِيّاً لخفض الكوليسترول في طريقه إلى أن يصبح شَيْئَاً من الماضي، ويُسَمَّى اللقاح الجديد AT04A، وبدأت تجربته على البشر، ويتوقع أن تَنْتَهِي هذه التجارب بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد نجاح التجارب على الحيوانات.

وإذا نَجَحَتْ تجارب التطعيم بـ AT04A سيتم إعطاؤه عن طريق الحقن، ثم تناول جرعة تنشيطية سَنَوِيّاً. وبِحَسَبِ التقرير الذي نشرته دورية “القلب” الأوروبية، يَمْتَاز هذا اللقاح بأنه آمن، ويقدِّم استراتيجية علاجية طويلة الأمد لخفض الكوليسترول.

وفي بعض الحالات تنجح تعديلات نمط الحياة في السيطرة على مشكلة الكوليسترول، والتي تتضمن تعديل النظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني باستمرار، والإقلاع عن التدخين، لكن بعض مرضى الكوليسترول يحتاجون إلى تناول علاج مع هذه الإِجْرَاءَات؛ لضمان الوقاية من الأزمات القلبية وتصلُّب الشرايين.

وأظهرت تجارب التطعيم ضد الكوليسترول على الحيوانات خفض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 53 بالمائة، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول بنسبة 64 بالمائة، ويضاعف ارتفاع الكوليسترول خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة، بِحَسَبِ تقارير جمعية القلب الأمريكية.