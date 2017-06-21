“التخصصات الصحية” تعيد جدولة مواعيد اختبارات شهادة الاختصاص السعودية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة جدولة مواعيد اختبارات شهادة الاختصاص السعودية، والتنسيق مع مديري البرامج التدريبية لانطلاق الدورات في موعدها والتوصية بتعويض المتدربين عن أيام الإجازة التي سيباشرون فيها دوراتهم، وذلك إثر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد إجازة موظفي القطاع الحكومي إلى ١٥ شوال.

وقال المتحدث الرسمي لـ”الهيئة”، “عبدالله الزهيان”: إن الترتيبات التي أجرتها “الهيئة” ستكون كالآتي: ما يتعلق بالاختبارات ستتم إعادة جدولة مواعيد اختبارات شهادة الاختصاص السعودية وسيجري الإعلان عن ذلك عبر موقع الهيئة الرسمي، وسيتم التواصل مع من سجل في اختبارات التصنيف لتتم إعادة جدولة مواعيدهم.

أما ما يتعلق بالتدريب ستبدأ الدورات التدريبية للمتدربين في برامج شهادة الاختصاص السعودية التي كانت مقررة سابقًا في موعدها دون أي تغيير، على أن يتم التنسيق بين مدراء البرامج “عبر لجان الإشراف المحلية”، وأن يتم إطلاع إدارات الشؤون الأكاديمية في المراكز بأي ترتيبات إضافية، فيما أوصت “الهيئة” بأن يتم تعويض المتدربين أيام الإجازة الإضافية التي عملوها فيما بعد.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة لما فيه خير الإسلام والمسلمين وكل عام وأنتم بخير.