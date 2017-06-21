الطائرة (أنتونوف 132) السعودية في معرض باريس الجوي لأول مرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شهد معرض باريس الجوي هذا العام -لأول مرة- طائرة عرض طائرة النقل (أنتونوف 132)، ثمرة الإنتاج المشترك بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية.

ويأتي عرض الطائرة متعددة الأغراض في المعرض الفرنسي، بهدف فتح أسواق جديدة أمام الطائرة متعددة للأغراض، التي تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل، والتي من المتوقع أن يتم إنتاج أول نماذجها للأسواق الخارجية العام المقبل للطائرة.

ونقل موقع “ديفنز نيوز”، الأربعاء (21 يونيو 2017)، عن المدير التنفيذي لشركة “تقنية”، اللواء علي الغامدي، توقّعه بأن تبلغ تكلفة إنتاج الطائرة حوالي 30 مليون دولار، وتكاليف تشغيلية تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للساعة. وقال للصحفيين عقب جولة حول الطائرة على المدرج: “لقد تواصلت معنا كثير من الدول”.

وقال الغامدي، إن الشراكة بين البلدين تخطط لإنتاج 300 طائرة على مدى السنوات العشر المقبلة، لاستخدامها من قبل المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى التطبيق العسكري فإن الطائرة يمكن استخدامها من قبل شركات البترول.

ومن المقرر إنشاء موقع إنتاج واحد في كل من البلدين، ومن المقرر أن يبدأ التصنيع في العام المقبل.