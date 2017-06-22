اجتماعي نادي الجيل يشارك في حملة “تركد” لتوزيع وجبات إفطار

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شارك رئيس نادي الجيل بالأحساء أحمد بن فهد الغنيم، ونائبه وليد بن محمد الشويهين، والأمين العام مروان بن خليل الذكرالله، مع فريق نادي الجيل التطوعي المشارك في حملة “تركد.. لاحق على الفطور”، في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين المتجولين.

وقد أسهم فريق نادي الجيل التطوعي في توزيع (11.100) وجبة إفطار على الصائمين المتجولين لمدة ثلاثة أسابيع وجاري الانتهاء من توزيع (2800) وجبة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك ليصل مجموع الوجبات إلى قرابة 14 ألف وجبة، وذلك ضمن برنامج تفطير الصائمين المتجولين “تركد.. لاحق على الفطور”، الذي تنظّمه جمعية البر بالأحساء، بمشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية.

ومن جانبه، ذكر منسق مشاركة نادي الجيل نائب الرئيس وليد بن محمد الشويهين، أن برنامج تفطير الصائمين المتجولين “تركد.. لاحق على الفطور” من تنظيم جمعية البر بالأحساء، ويهدف إلى توعية الصائمين المتجولين بأهمية التأني وعدم السرعة من أجل سلامتهم من مخاطر السرعة،

وأشار “الشويهين” إلى أن النادي يشارك ضمن 10 فرق تطوعية في الأحساء؛ لإنجاح هذا المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث تكاتف الفرق التطوعية بالأحساء من ،جل تحقيق هدف الشعار (تركد.. لاحق على الفطور).

وأضاف “الشويهين” بأن مشاركة فريق الجيل التطوعي بقيادة رئيس الفريق محمد بن خالد التركي، وبمشاركة 10 شباب، كان قد تم تكليفهم في الأسبوع الأول من رمضان باستلام نقطة توزيع خارجية عند نقطة تفتيش طريق الخليج الدولي وتوزيع 800 وجبة يوميًا ، أما الأسبوع الثاني فتم استلام نقطة توزيع داخلية عن إشارة شارع الستين للقادمين والخارجين من وسط الهفوف وتوزيع 400 وجبة يومياً بالمشاركة مع جوالة الهيئة العامة للرياضة.

وتابع: أما الأسبوعان الثالث والرابع فتم استلام نقطتين خارجية عند نقطة تفتيش طريق الرياض وتوزيع 500 وجبة يوميًا، ونقطة داخلية عن إشارة مدخل الأحساء للقادمين من جهة الرياض، وتوزيع 400 وجبة يوميًا، بالتعاون مع فريق “ذا هوب” التطوعي، لتصل عدد ساعات العمل التي قام بها فريق النادي إلى 350 ساعة تطوعية.

وأخيرًا، أكد “الشويهين” حرص إدارة النادي برئاسة أحمد بن فهد الغنيم؛ لتفعيل دورها الاجتماعي، وذلك جنبًا لجنب البرامج الرياضية والثقافية تحقيقًا لرسالة الهيئة العامة للرياضة في خدمة وتنمية المجتمع؛ لأن مثل هذا المشروع يعد صورة من صور البذل والعطاء ونموذجًا للتعاون والتكافل من أبناء الوطن في خدمة مجتمعهم، وأن أبرز ما يميز هذا المشروع هو منع تدافع قائدي السيارات للوصول إلى منازلهم في وقت الإفطار، والحد من السرعة التي قد تسبب الحوادث المرورية.