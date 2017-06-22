محمد بن سلمان مجدّد الدولة السعودية الرابعة

كتب للأحساء اليوم / عدنان الصالح

لقد تلقينا خبر تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بكل سرور.

لقد مرّت السعودية بعدة مراحل مفصلية جعلت منها مركزًا وبوصلة للاستقرار الإقليمي والعالمي.

إن الحديث عن الأمير الشاب هو حديث الساعة المحلية والعالمية؛ يذكرني تولي الأمير الشاب لولاية العهد أشبه بتولي عمر بن عبدالعزيز، الذي اختصر الزمن وطوع المستحيل وجعل من السعودية مصدر إلهام للعالم المتحضر، فهو رجل القانون، ورجل السياسة المتمكن، ورجل الدولة الذي يدرك أبعاد الأزمات وتبعاتها وسبل حلها.

إنه الشاب الذي يحمل همّ الشباب برؤية ثاقبة وإيمان بأهمية المواطن ومشاركته في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إنه عراب رؤية المملكة 2030 التي أعادت البريق الحقيقي للوطن.

إنه الشاب الذي يتحدث بلغة واثقة وخطط مستقبلية لا تقبل التأجيل والتسويف، إنه الشاب الذي تعهّد بمكافحة الفساد مهما كان الفاعل ومهما كانت قيمته.

إنه الشاب الذي جعل الرئيس الأمريكي ترامب يدير ظهره لأوروبا ليتوجه إلى الرياض.

إنه الشباب الذي يراهن شباب وشابات الوطن أنه يلبي طموحهم وجدير بإدارة دفة الاقتصاد واستتباب الأمن الإقليمي والدولي.

إنه بحق مجدد الدولة السعودية الرابعة

عدنان عبدالله الصالح