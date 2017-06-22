جمعية السرطان بالشرقية تتبنى مبادرة صحية لتثقيف 5آلاف مقيم يوميًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، مبادرة صحية نوعية لتوعية وتثقيف مايقارب خمسة آلاف شخص يوميًا من المواطنين والمقيمين عن أمراض السرطان داخل إحدى المخيمات الرمضانية بالخبر، من خلال تقديم محاضرات طبية وتوزيع وسائل تثقيفية تتضمن معلومات تعريفية عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج منه.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم الشنيبر، إلى أن الجمعية وقّعت شراكة مجتمعية مع مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر؛ بهدف تقديم خدمات صحية عن أمراض السرطان داخل المخيم من خلال المحاضرات الطبية ونشر المطويات والكتيبات التثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية بين زوار المخيم.

ونوّه “الشنيبر” بأهمية الالتفات دائمًا إلى فئة المقيمين وخاصة من أصحاب المهن البسيطة الذين يصعب عليهم أحيانًا التعرف على إصابتهم بالمرض؛ لعدم حرصهم على الكشف المبكر.

وأكد الدكتور الشنيبر أن آخر هذه الأنشطة جاء كمحاضرة عن المرض استهدفت المتطوعين والمشاركين بالمخيم حيث تم التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن هذه الأمراض الذي يساعد على الشفاء السريع وإنقاذ حياة المريض، إضافة إلى التعريف بالمرض وأهم أعراضه وطرق الوقاية والعلاج، حيث تم التركيز على سرطان القولون الأكثر انتشارًا بين الرجال بالمملكة.

وكشف رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، عن أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجمعية والمكاتب الدعوية التي تتعامل مع آلاف من المقيمين؛ بهدف التوعية والتثقيف عن أمراض السرطان والحد من انتشاره بالمجتمع.