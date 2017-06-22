الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يرفع برقية تهنئة لسمو ولي العهد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، برقيةً خطيةً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن تهنئته لسموه؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال سموه، في برقيته: “يُشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الملكية الكريمة لاختياركم (حفظكم الله) وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وسموكم أهلٌ لهذه الثقة الكريمة، وبهذه المناسبة السعيدة والحدث التاريخي الهام، نجدد لكم البيعة على كتاب الله وسنة نبيه وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن الغالي، وأبنائه، في ظل توجيهات قائد الأمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه)، وبإذن الله ستواصلون (رعاكم الله) العمل على رفعة هذا الوطن عاليًا بين الأمم، ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانب المظلوم ونصرته، وهذا ما عُرف عن سموكم”.