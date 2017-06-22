إسلام 75 أجنبيًا وتوزيع ١٤٥ ألف وجبة بمخيم هداية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

سجل مسؤولون في جهات حكومية وخاصة ورجال أعمال وشباب متطوعون ما يقارب 12ألف ساعة تطوعية داخل إحدى المخيمات الرمضانية بالمنطقة الشرقية، بعد أن شاركوا كمتطوعين في أعمال خيرية لتفطير المقيمين الصائمين من خلال إعداد سفرة الإفطار وتوزيع الوجبات على زوار المخيم في الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك .

ومن جانبه، أشار مدير مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني المشرف العام على مخيم إفطار ودعوة الثاني عشر، إلى توزيع 145 ألف وجبة إفطار على زوار المخيم منذ بداية الشهر الفضيل شارك بها مايقارب 517 متطوعًا من مختلف المراحل العمرية.

وبيّن أن برنامج “دقيقة تطوع” التي استحدثه المكتب حظي بتفاعل كبير من المواطنين والمقيمين وتسجيل مايقارب 12 ألف ساعة تطوعية، حيث شارك عدد كبير منهم في الأعمال التطوعية داخل المخيم كان بينهم مسؤولون حكوميون ورجال وشباب أعمال ووجهاء بالمجتمع احتسابًا للخير وتأكيدًا لمسؤوليتهم المجتمعية.

ولفت “القرني” إلى أن المخيم حظي بزيارة محافظ محافظة الخبر المكلف عبدالله السيف، ووكيل أمين الشرقية للمشاريع والتعمير المهندس عصام الملا، إلى جانب عدد كبير من مديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال.

أما المدير التنفيذي لمخيم إفطار ودعوة الثاني عشر بالخبر الشيخ حسين الشهري، فذكر بدوره، أن مركز التعريف بالإسلام داخل المخيم استطاع المساهمة في اعتناق 75 رجلًا وامرأة للدين الإسلامي بعد إقناعهم وتعريفهم بمبادئه وشريعته السمحة، مشيرًا إلى توافد عدد كبير من موظفي الشركات الوطنية من الأجانب غير المسلمين إلى زيارة المخيم بعد دعوتهم للتعرف على الأجواء الروحانية بين المسلمين على موائد الإفطار بهذا الشهر المبارك.