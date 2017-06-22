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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“المالية”: إعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي يُمكن استيعابه في بنود الميزانية

“المالية”: إعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي يُمكن استيعابه في بنود الميزانية

الأحساء – واس

تتويجاً للأمر الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، الذي صَدَرَ في شهر رجب من العام الجاري، أَصْدَرَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ـ أمراً كريماً يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخَاصَّة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437هـ (سبتمبر 2016م).

وأَوْضَحَ وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة يمكن استيعابه في بنود الميزانية، مُتَوَقِّعَاً أن تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة، كما ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب.

وَأَكَّدَ أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مَدَنِيّين وعسكريين يَأْتِي تجسيداً لحرصه المستمر على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة، وتوفير أسْبَاب الحياة الكريمة لهم، كما أكَّدَ أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.

 

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