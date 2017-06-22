“خيرية العيون” تودع 285 ألف ريال في حسابات مستفيديها والأيتام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أودعت جمعية العيون الخيرية، يوم الإثنين الماضي، المساعدات الدائمة للمستفيدين في حساباتهم البنكية التي بلغت 233300 ألف ريال لعدد 538 أسرة وفرد، كما أودعت يوم أول أمس الثلاثاء، الدفعة الثالثة للأيتام في حساباتهم والتي بلغت 52000 ألف ريال لـ 165 يتيمًا ويتيمة، داعية في هذا الصدد من لم يحدثوا بياناتهم إلى المبادرة بالتحديث حتى يتسنى لها تحويل المبالغ المخصصة لهم.

وببهذه المناسبة، شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن محمد الحسين، القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للمستفيدين، كما شكر الداعمين والمجتمع على المساهمة في دعم برامج الجمعية، داعيًا الجميع لاستثمار المتبقي من الشهر الفضيل لتقديم الدعم بأنواعه للجمعية سواءً عبر حساباتها البنكية أو بزيارتها، سائلًا المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا من كل سوء ومكروه وأن يجزى الجميع خير الجزاء.