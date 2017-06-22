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الخميس, 27 رمضان 1438 هـ, الموافق 22 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“صناع التطوعي” يوزع وجبات إفطار صائم عند الإشارات المرورية بوسط الهفوف

“صناع التطوعي” يوزع وجبات إفطار صائم عند الإشارات المرورية بوسط الهفوف

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تماشيًا مع حديث الرسول صلى عليه وآله وسلم “من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء”، يقوم فريق صناع التطوعي، خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع وجبات إفطار صائم عند الإشارات المرورية بوسط مدينة الهفوف؛ بهدف الحصول على الأجر أولًا، وتخفيف نسبة التهور والسرعة وقطع الإشارات عند قرب الأذان لصلاة المغرب من أجل حصول أجر التبكير بالفطور.

هذا، وقد اشتملت الوجبة المقدمة من قبل الفريق التطوعي، على أهم المكونات الغذائية الرئيسية، حيث وضعت بداخل كيس يحمل اسم المعهد وشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ومن جانبه، أوضح قائد فريق صناع التطوعي جاسم الموسى، مشاركة خمسة عشر من أعضاء الفريق في توزيع الوجبات على ثلاث إشارات مرورية حيوية في وسط مدينة الهفوف بالقرب من سوق القيصيرية التاريخي.

وفي سياق متصل، عبر مدير المعهد، عن شكره وامتنانه لفريق صناع التطوعي؛ على ما يبذله من جهود تستمر حتى في فترة الإجازة الصيفية من أجل ترك بصمة مشاركة مجتمعية في شهر الخير والطاعة والغفران شهر رمضان المبارك.

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